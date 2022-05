Mcdermott ANNE ELISABETH

Juriste bilingue (ayant la double nationalité française et

américaine), issue d'une formation généraliste en droit des affaires me

permettant d'être polyvalente sur de nombreux domaines du droit, je suis

particulièrement intéressée par la propriété intellectuelle et

le droit des contrats.



Ancienne étudiante au sein du double cursus mis en place par

l'Université de Paris Ouest Nanterre la Défense en partenariat avec

American University-Washington College of Law, je suis diplomée d'un J.D

(Juris Doctor) et un M2 en droit européen, et droit anglo-américain,

spécialité droit des affaires, mention assez bien.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit des affaires