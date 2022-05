Mcef DU PAYS BOURIAN

Http://www.laccqb.fr/maison-commune-emploi.php



Maison Commune Emploi-Formation

Labellisée Maison de l'emploi



Initiée par la Région Midi-Pyrénées, la Maison Commune Emploi Formation est installée au rez-de-chaussée de la Maison Communautaire située au 98 avenue Gambetta, près de la gare. Elle s’adresse à tous, son objectif est de favoriser l’emploi et la création d’activités en améliorant le service rendu au public et aux entreprises.



Accès et retour à l’emploi

Vous êtes en recherche d’emploi, d’orientation, de reconversion, vous voulez créer votre activité ou faire une validation des acquis de l’expérience, la MCEF vous informe et vous conseille sur l’emploi, la formation professionnelle, les métiers et les entreprises...



Retrouvez nos réunions d'informations, forums, rencontres, mini-ateliers, permanences..., sur notre programme des animations.



Retrouvez toute l'actualité de la MCEF sur notre page Facebook



Notre Centre de ressources est composé de quatre espaces dédiés :



•un lieu de veille documentaire sur les orientations, formations, les métiers et un pôle Création /reprise d’entreprise ;

•Un point « informatique » équipé de PC en libre accès pour vous aider dans vos recherches ;

•Une zone « affichage » d’offres d’emploi et Transmission Reprise d’Entreprise ;

•Une zone « Action du Mois » qui met en valeur les métiers proposés dans le programme des animations, des interfaces interactives et vidéo sur ces secteurs mis en lumière et leurs analyses économiques.



L’animatrice vous reçoit et vous oriente vers les interlocuteurs et les dispositifs adaptés à votre situation.



Développement de l’emploi et création d’activités



Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez créer ou reprendre une activité, vous cherchez des réponses à vos problématiques d’emploi, de formation, la MCEF vous propose également des solutions.



La MCEF rassemble sous un même toit l'ensemble des intervenants dans le domaine de l'emploi et de la formation.



Les membres permanents sont : le Centre Régional de la Propriété Forestière, la Communauté de Communes Quercy Bouriane, l'Etat, la Mission Locale, Pôle Emploi, la Région Occitanie.



Nos partenaires sont : l'ADEFPAT, AGEFOS, CAP Emploi/MOSAIC, la Chambre d'Agriculture du Lot, la Chambre de Commerce et d'industrie du Lot, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Lot, CIBC, CIO, DDCSPP/Service des droits des Femmes et égalité, Initiatives Emplois, le GEIQ BTP, INEO Gestion la Sous-Préfecture du Lot, l'Union des Entreprises Lotoises, l'Union professionnelle des Artisanats, et les Syndicats CFDT, CFE/CGC, CGT, FO.



Des permanences sont assurées par :



- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Lot

- La Chambre d'Agriculture du Lot

- CAP Emploi/MOSAIC

- Le GEIQ BTP

- INEO Gestion

- CIBC



MCEF

98 avenue Gambetta

46300 Gourdon

Tél : 05 65 41 95 50



Mail : mcef-paysbourian@orange.fr



La MCEF vous accueille:

le lundi, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, le jeudi 9h à 12h.