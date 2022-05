MCG ENGINEERING dispose d’une large palette de modes d’intervention afin de proposer les solutions les plus adaptées aux besoins de chacun de ses clients.



En fonction des orientations décidées, MCG ENGINEERING peut donc intervenir de différentes façons :



Dans une approche « Recrutement par approche directe » :



sur la base d’un cahier des charges détaillant les compétences attendus, nous mettons en place une organisation « projet », où sont mises à la disposition du client des compétences techniques (Chargé(e) de recrutement) et des moyens logistiques (locaux, joboard, tests...). Une telle organisation offre l'assurance d'une équipe structurée, multi-disciplinaire et pilotée par un responsable de contrat, avec un niveau d’engagement forfaitaire.



Dans une approche « Assistance technique », en déployant chez le client des expertises en vue d'un recrutement à l'issue de la prestation:



fonctionnelles, sur des phases nécessitant une bonne compréhension de l’organisation, des enjeux et des métiers



techniques, sur des phases de conception et d’études ou en apport technologique sur des niches à forte valeur ajoutée



supports, sur du pilotage projet (planification, qualité, contrôle des coûts, pilotage fournisseurs...) ou pour de la conduite du changement, au travers de l'expertise technique.



