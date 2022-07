AB ENGINEERING est un Bureau d’études techniques Pluridisciplinaire réunissant un Pole Ingénierie de la Construction et une Maîtrise d’œuvre. Cette synergie permet à AB ENGINEERING d’être l’interlocuteur privilégié des Maîtres d’Ouvrage.



De par sa vision moderne, son expertise et sa connaissance du domaine, AB ENGINEERING définit et cadre le projet du Donneur d’ordre, et lui apporte dans un second temps une réponse innovante, adéquate aux normes HQE et optimisée pour la réalisation de son projet.



Nous intervenons ainsi au niveau de l’ensemble des étapes du cycle d’un projet, depuis la conception préliminaire du projet, en identifiant ses exigences et ses contraintes, jusqu’à la livraison complète de l’ouvrage, La Satisfaction du Client-Partenaire étant l’objectif même d’AB ENGINEERING.



Mes compétences :

Bâtiment

Fluide

VRD. Plate forme bâtiment. Voirie. Réseaux In

Bureau d'étude technique

Structure béton armé