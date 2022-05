Mch.aprofessionnelle@gmail.com MARIE

Expériences professionnelles :

Janvier 2013 au 11 juillet 2013 :

Responsable de secteur d’une agence de services à la personne agrément qualité (47 salariées). (logiciel APOLOGIC) (68), recrutement, mise en place du personnel, gestion des plannings, relations clientèle, contrats clients et salariés…Réponse aux urgences aide à la toilette, accompagnement personne âgée dans les actes de la vie quotidienne.

Février 2012 au 15 nov.2012 : Gérante animatrice d’une résidence de personnes âgées. (68) :

54 résidents, lien avec les partenaires sociaux, infirmiers médecins, famille. Développement du restaurant, Organisation d’animations : activités manuelles, ateliers mémoire, sorties, accueil du public. Travail administratif, tenue de caisse, Prospection développement de l’établissement.

Nov. 2009 à Nov. 2011 Responsable SARL Le Fil du Temps services à la personne Agrément Qualité (74):

 Travail administratif, Prospection, recherche de clientèle, recrutement, mise en place du personnel (12 salariées), gestion des plannings. Contrats.

 Lien entre les services, infirmiers, travailleurs sociaux, Conseil Général…

 accueil téléphonique et physique des clients et des prescripteurs etc.

 Participation au jury de sélection pour les formations DEAVS (Greta)

Aout 2009 à décembre 2009:

Constitution des dossiers demande d'agrément qualité auprès du Conseil Général et Direction Départemental du Travail, mise en place de la structure en vue de son ouverture, prospection. (Département Haute Savoie)

1979 à Mars 2007 :

T.I.S.F (Technicienne d'Intervention Sociale et Familiale) durant 25 ans

Accompagnement de familles en difficultés éducatives, maladie mentale, dépression, personnes âgées, handicapées. Travail en partenariat avec les éducateurs, les assistantes sociales … [AAM (13), AAFP (74)]



Formations :

2013 :

Mise en place VAE niveau CAFERUIS,

2010 :

Chambre des métiers : Ressources humaines (la paie, contrat de travail, droit du travail) en complément de la formation de secrétaire comptable.

Avril 2009 au 05 Aout 2009 :

Formation IDECLIC Préparation du Business Plan, étude de marché. Management, Publicité, Etude des comportements Annemasse (74)

Mars 2007 à Mi Janvier 2009 :

Formation Secrétaire Comptable, Ressources humaines à L'ADAPT Evian (74)

Titre ministère du travail niveau IV obtenu.

Word, Excel, Ciel (logiciel, gestion commerciale, comptabilité, paie) découverte logiciel Apologic

1979 : TISF Obtention du diplôme.

en cours d'emploi :

Psychologie :De l'enfant, de l’adolescent, de la personne âgée. Maladie mentale et dépression,

Développement de l'enfant au travers des activités ludiques.



Bénévolat :

 Accueil personnes en difficultés, distribution de colis alimentaire, vente à bas prix de vêtements d’occasion. Association ASP

 Présidente de la vie sociale au centre l'ADAPT : (12 mois). Etablir le lien entre la direction et les stagiaires.

Organisation de spectacle, d'exposition, tendant à inviter les employeurs du bassin du Chablais, et permettre ainsi aux stagiaires de les rencontrer pour faciliter l'accès aux stages et voir à l'emploi.

 Participation à l’organisation des Forum pour l'emploi de Thonon en 2008 et Evian en 2009 (accueil préparation de la facturation)

 Organisation de spectacle d'enfants de chorale dans le cadre d'une association.

 Agent sanitaire dans une colonie de vacances.

Loisirs :

Lecture, chant, musique, voyages, cinéma.

Permis B, Véhicule.









Mes compétences :

de l'analyse

relationnel

savoir être

Compétences : Sens de l'écoute