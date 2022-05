Mch Conseil ORGANISATION ET MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Le cabinet est spécialisé dans le conseil en organisation et management du capital humain.



Fondé en 2004, il propose des interventions spécifiques au service de la mise en oeuvre des stratégies d'entreprises.



Les dimensions de l'organisation et du management sont pour nous les deux leviers au service de l'activité de nos clients.



Nous intervenons dans les domaines :



- du conseil en organisation

- de l'accompagnement de Direction

- de la formation en management



Notre différence se mesure par la réussite de nos interventions, la pérennité de nos relations avec nos clients et la très forte satisfaction des personnes que nous accompagnons.



Nos missions se construisent entre la pratique de méthodes éprouvées, l'innovation et l'indépendance d'esprit.