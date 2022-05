Mcharlotte PAGEAU

Après 13 ans d'expérience en gestion de points de vente et d'équipe, je me suis reconvertie dans la gestion de la paie. J'ai validé une formation professionnelle diplômante pour maîtriser la gestion de la paie et des RH. Ma réalité du terrain, mon sens des responsabilités ainsi que la confidentialité sont des atouts pour mon poste de demain. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances en gestion de la paie au sein du service de paie de droit privée au CDG 29 pendant 14 mois (CDD). Le service fonctionne comme un cabinet comptable : 70 dossiers, 550 bulletins et 15 CCN.



Mes compétences :

Management

Gestion du personnel

Paie

EBP

Microsoft Excel

Microsoft Word

SAP

Sage

Net Entreprise