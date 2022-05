MCS se diversifie est crée son département formation MCS Formation.

Première plate forme européenne technique totalement dédié aux métiers de la conduite « sécurisée »

Après plusieurs années à former et à créer des programmes pour le compte d’autres centres, nous avons décidé de créer notre propre infrastructure.

Grâce au soutien logistique de notre département « opération » (véhicule blindé, matériel haute technologie, secours embarqué…), nous disposons de tout l’équipement nécessaire à une bonne formation, dans les meilleures conditions.

Nos grands axes pour cette ouverture

- La formation des chauffeurs professionnels vers une sécurisation des transports

- La mise en place d’un programme novateur et inédit a destination de convoyeurs de fond (programme de conduite technique)

- La mise en place quasi unique au niveau européen d’un programme de formation sur véhicule blindé, atelier conduite rapide et défensive à bord de véritables voitures blindées.

- La formation longue et courte des chauffeurs VTC suivant arrêté de décembre 2009

Et bien d’autres formules à découvrir sur notre site internet.

Nous ne cherchons pas à concurrencer les autres centres de formation, mais à créer un véritable outil opérationnel à destination des conducteurs et chauffeurs professionnels.



Site internet : mcs-formation.com

@ : contact@mcs-formation.com