Meaudre HUGUES

Parcours commercial et marketing complet construit dans 4 groupes (Unilever, Kinberly-Clark, Danone et puis chez Kraft depuis le rachat de Danone Biscuits) : Ventes Terrain, Supply chain, Négociation, Marketing, Développement Commercial & Catégorie management dans un cadre national et international.



= > Négociation commerciale : Plus de 8 ans d'expérience au niveau terrain, centrales nationales & internationales dans différents circuits de distribution (GMS, HD, AFH) sur des marchés importants et très concurrentiels (Détergent/parfumerie, Paper products, Baby Foods, Biscuits)



= > Marketing : Brand activation plan, Innovations (définition du mix produits), Supports media,... sur des marques internationales et nationales.



= > Développement Commercial : Catégorie management, Merchandising, Promotion, CRM, Prospective, Innovation, formation.



= > Forte expérience de gestion de projet et de conduite du changement au niveau commercial, organisation, outils,...



= > Management fonctionnel et hiérarchique des Hommes dans différents services