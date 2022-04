Franck BERNARD

Je suis mandataire immobilier spécialisé dans la vente d'appartements à Paris et en particulier Paris 15ème depuis maintenant sept ans. Mais aussi coach et recruteur à Paris.



Mon professionnalisme, mon sens du relationnel, mon dynamisme et ma disponibilité font que je vous accompagnerai tout au long de votre projet. De la juste estimation de votre bien jusqu'à la signature de l'acte authentique, en passant par la large visibilité de votre annonce grâce à la puissance du réseau Capifrance et la recherche d'acquéreurs fiables.



L'immobilier est en perpétuelle évolution et ma connaissance du marché et de ses innovations sont des atouts que je vous offre car mon objectif est simple...réaliser le vôtre.



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Recrutement

Négociation commerciale