Meaudre JACQUES

Tout d'abord musicien, Jacques Meaudre, se forme aux métiers de l'audiovisuel et du spectacle vivant qu'il exerce comme ingénieur du son, chef monteur, cadreur puis réalisateur. Pour son premier documentaire "Une grande bouffée d'amour!", il reçoit deux prix dont celui du public au festival Entre'2'marches cannes 2010. Collaborateur inspiré et technicien chevronné, son enthousiasme et sa compétence sont un réel soutien pour toute l'équipe. En tant que réalisateur, ce qui l'intéresse avant tout c'est : "tout ce qui peut nous aider à mieux vivre ensemble".