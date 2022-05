Rascol JACQUES

Après 40 ans de carrière (ou presque) dont 10 ans dans un groupe international en tant que directeur Logistique Europe puis Directeur des achats, voici le temps de passer a des choses sérieuses: mettre mes compétences a disposition des ONG en tant que Volontaire à l'international.

Mes pricipales compétences, outre la gestion d'équipes internationales, concernent les achats de tous type (mais de préférence High-tech), la logistique, la direction de projets.

J'ai en effet sévi préalablement chez Cap Gemini, en tant que Directeur d'agences, Directeur Technique et Qualité, et avant en tant que chef de projets et Ingénieur Principal.

A la base j'ai eu la chance de travailler 7 ans à L'INRIA sur l'ancêtre d'Internet (ARPANET)



Mes compétences :

Achats

Direction de projets

Humanitaire

International

Logistique