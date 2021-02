Joëlle DOUGNIAUX-MORTELETTE

D'hier à aujourd'hui il y a un chemin professionnel riche d'expériences qui permet de vous proposer des compétences en technologie de l'information couvrant un vaste périmètre, associées à une démarche d'audit et de conseil dans un soucis de qualité et de sécurité.





Formation CISSP



Consultant expert certifié ITIL (niv 2)



De formation système, j'ai d'abord exploré les environnements mainframe Sperry Univac, ICL et IBM, migration dans le domaine télécoms puis dans la partie réseaux et systèmes distribués.



J'ai pris en compte les systèmes informatiques d'abord côté fournisseur, puis côté client.



Dans des environnements souvent très distribués en France et à l'international j'ai abordé le monde des télécommunications.



J'ai une connaissance approfondie de ces environnements et de leurs contraintes d'exploitation, principalement dans les infrastructures de production, et de leur traitement à l'image de l'industrie, c'est à dire avec des process rodés et sécurisés.



Les évolutions des services informatiques se recentrant vers une industrialisation de la production,je propose mon expertise en Conseil ITIL certifiée « fondamentaux & practitioner ITIL »



Mes compétences :

Télécoms

Qualité

ITIL

Production informatique

ITSM