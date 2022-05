Mecapeu GBANDAH

Âpres mon diplôme d'ingénieur, il m'est apparu nécessaire après ma première expérience professionnelle fructueuse, de compléter ma formation par un mastère spécialisé. Par gout et selon les circonstances, j'ai opté pour un mastère en finance avec en point de mire la préparation du CFA®.

Dans le cadre de cette formation, j'ai effectué un stage de 6 mois sein de BNP Paribas FundQuest Multigestion en tant qu'ANALYSTE QUANTITATIF.

J'ai appris auprès de différents services de cette entreprise, les enjeux de la Multigestion: Due diligence, Sélection d'actifs et création de portefeuilles modèles, Allocation des portefeuilles managers, Suivi de la stratégie manager ,Reporting et analyse des performances, analyse technique, Suivi des risques ...



Mes compétences :

Analyse financièr

Assistant de gestion