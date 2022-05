Mechichi hela nee le 19 avril 1982 au Pakistan ayant un bac francais en sociologie au lycee francais Pierre Mendes France et une maitrise en marketing de l'essec de tunis

je maitrise la langue francaise ainsi que litalien et l'anglais et quelques notions en espagnol

mes competences informatiques world excel et internet



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Ponctuelle