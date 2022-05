Mechlaoui SABER

Mes compétences :

XML

UML/OMT

SQL

MySQL

Microsoft Windows 9x

Microsoft C-SHARP

Java

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

AJAX

JQuery

WordPress

UNIX

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle

NetBeans

Microsoft Windows Millennium

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 3.x > Windows for Workgroups

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Internet Information Server

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

Macromedia Flash

Linux

LINQ

JavaScript

JSON

HTML5

HTML

DevExpress 13.2

C++

C Programming Language

Active Server Pages

ADO

MVC