Mécianne GUERREIRO

Je suis étudiante en première année de techniques de commercialisation à Montluçon, ainsi que membre du service communication par le sport au seins de la Junior entreprise Proteco. Mon service à pour but de promouvoir le département TC, nous organisons donc des événements sportifs , nous nous occupons de toute l'organisations de A à Z.

Je recherche activement un stage pour la période du 26 mai au 5 Juin 2015 dans le secteur de l’événementielle, ou dans le milieu bancaire.

Je me définit comme quelqu’un de dynamique, sociable avec de grandes capacités d'adaptation, et déterminée.

Vous pouvez me contacter par le biais de ce profil pour toutes offres en adéquation avec mes attentes.



Mes compétences :

Informatique

Négociation

Prospection

Comptabilité

Marketing

Droit

Communication