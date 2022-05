Mecoen OLGA

Titulaire d’un BTS de Management et de la capacité de transport de marchandises, je dispose de toutes les compétences managériales, commerciales et administratives, pour postuler au poste d’agent d’exploitation de transport.



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permises d'acquérir une bonne maîtrise des fonctions requises par ce poste. Assurer le suivi des transports en veillant à l'entretien de la flotte et à l'équilibre financier de l'activité, manager une équipe de travail en assurant une gestion efficiente, dynamiser l'esprit d'équipe et mobiliser les énergies, telles sont les compétences que je me propose de mettre à votre entière disposition.



Je serais heureuse de vous exposer plus en détail mon expérience et ma motivation, lors d'un prochain rendez-vous, au cours duquel nous pourrions étudier ensemble l'opportunité d'une future collaboration.



Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l'assurance de mes sentiments respectueux.





Mes compétences :

SOLID / SAFARI GT/ SAGE/ EBP COMPTA/ PACK OFFICE/