Med ACCOUNTING

Notre cabinet, implanté au Maroc à Tanger, 7 Rue AL HARIRI résidence JAMILA n°18, face à ACIMA et spécialiste des travaux de comptabilités conformément au Code Général des Impôts, aide aux entreprises en difficulté et de services.



On vous représente auprès de n'importe quelle Direction Régionale des Impôts, lors du Control fiscal et de la CNSS



Dans ce cadre d’activités, on s’occupe des déclarations fiscales, sociales « CNSS », la procédure de rectification d’imposition de la TPI, TVA,IR, IS, assistance au control fiscal ou de la CNSS, contentieux fiscal et sociales, études et suivi des projets, préparation du business plan, la domiciliation des entreprises, constitution, dissolution et liquidation de société.



Nos services ont par conséquent l’expérience et la compétence pour vous représenter auprès de l’Administration fiscale, la CNSS et la commission locale et/ou nationale, cas de contentieux fiscal ou de la CNSS.



Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



Mes compétences :

Négociations

Plan de financement

Ressources humaines

Fiscalité

Fiscalité internationale

Gestion des ressources humaines

Gestion financière et comptable

Création d'entreprise

Déclarations sociales et fiscales

Commissionnaire de transport

Comptabilité

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

