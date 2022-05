Med Adil EZZAOUINI

.

Je suis un passionné de la logistique dans ses différents volets : Industriels et de prestations (entreposage et distribution), mes expériences dans le domaine m'ont aidé à balayer toute la chaine logistique et travailler sur les différentes problématiques existantes.

L’amour pour ce métier me donne la motivation de chercher toujours la perfection dans mon travail.





Mes compétences :

Elaboration des budgets

Management de projets

Management d'équipe

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Oshas 18001

Implémentation d'infolog WMS

Implémentation de SAP WMS

Elaboration des processus logistiques