Med Akram BEN AMOR

Passionné par le design automobile depuis mon enfance et aussi par les différents équipements de transport



- Je suis intimement convaincu des enjeux que représente le transport à l’échelle mondiale.

- Mes études de design industriel m’ont permis de saisir les opportunités conceptuelles qui existent dans le rapport entre l’objet, l’utilisateur et le processus de marketing et de vente qui permet à l’objet de se concrétiser.

- Ma préoccupation pour l’environnement et le devenir de notre planète renforce mon attrait pour le domaine du transport et du design.

- Mes préoccupations sur la mise en œuvre des énergies renouvelables pour le transport vont de paire avec la recherche du confort, de la sécurité et de la qualité du design innovant indispensable à la commercialisation.

- Enfin, les particularités climatiques de chaque pays devraient être prises en compte lors de la conception des équipements de transport, tant au niveau de l’ergonomie qu’à celui des matériaux utilisés.



Pour résumer mon approche et mes intentions, je pourrai dire que je suis perpétuellement à la recherche d’un « design écologique » qui s’affirmerait en tant que tel, tout en exprimant la « sportivité », l’aérodynamisme et l’originalité nécessaires à un équipement de transport innovant et futuriste.



Mes compétences :

Création

Design

Design produit