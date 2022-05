Med Ali BOUMIZA

Boumiza Med Ali, responsable commercial (région du centre) au sein de la STE TUNISIENNE DE DISTRIBUTION SOTUDIS (28 222 432).



Je suis diplômé d'une maîtrise en hautes études commerciales ainsi que je représente une association d'échange inter-culturel (AJMEC) comme étant un Leader au niveau des séminaires et congrès européens/euro-méditerranéens.



SOTUDIS ( FOURNISSEUR DE MATÉRIELS DE CONSTRUCTION et BTP), la SOTUDIS est le principal partenaire des marques de renommées internationales :

*HYUNDAI : Vente MINIBUS et camions 'Heavy duty trucks' : CAMIONS (Avec benne, plateau, fourgon ...) 3.5T, 4T, 5T, 8T, 10T - charge utile -, Tracteur routier, DUMPER 6x4, CAMION TOUPIE / MALAXEUR, POMPE A BETON

*HYUNDAI HHI : Chargeur sur pneus, Pelles hydrauliques sur pneus et sur chenilles, Mini pelle sur chenilles, tractopelle.

*AMMANN : Cylindre vibrant, compacteur, rouleau tandem et centrale à béton.

*SOOSAN : Brise roche hydraulique et Crawler.



*****************************************************************







*****************************************************************

*ETS ZOUARI & Cie est le représentant officiel de la marque Coréenne SSANGYONG Motors en TUNISIE.

*ETS ZOUARI, Fournisseur de matériels agricoles & Manutention en partenariat avec :

*CLARK (L'inventeur du chariot élévateur) : Chariots élévateurs diesel, à gaz et électrique (1.5T - 7T / Levage : 3.3m - 5m) Standard / Triplex (spécial conteneur)

*PRAMAC : Transpalettes manuels & électrique et gerbeurs.

*MAHINDRA : REVENDEUR du tracteur agricole n°1 à l'échelle international (180 000 unités vendues en 2008, JAPAN QUALITY MEDAL 2007 et DEMING en 2003).

*CUMMINS POWER GENERATION : Groupes électrogènes 8KVA - 3500KVA.



*****************************************************************



La nouvelle société du groupe Zouari, Medicars, sera une SA d’un capital de 12 MDT.

Medicars aura, pour activité principale, le montage de bus, de camions et de camionnettes, une activité jusque-là entre les seules mains de la Stia, privatisée depuis quelques années. Nouvelle, Medicars apportera aussi du nouveau en la matière. Elle sera, en effet, la première unité de montage de véhicules (camions, camionnettes et Bus)



Mes compétences :

BTP

MANUTENTION

Matériels de transport

Crédit-bail

Machines agricoles

Gestion de la relation client

Tourisme

Financement automobile

Gestion événementielle

Après-vente

Automobile