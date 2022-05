Med Ali OUALDI

Bonjour

Je suis OUALDI Mohamed Ali, j'ai un Bac + 3 en production électrique et une éxp de 9 ans comme responsable de service groupes électrogènes et coogeneration au sein de l'office de l'aviation et des aéroports.

J'assure la maintenance, le dépannage, l'étude et l'installation des groupes électrogènes permanent, de secours, les dynamique UPS et onduleurs en itinerance

On travaille selon un planning bien défini, mais on assure des astreintes et des déplacements pour dépannage et suivi des projets

Je travaille sur des FG Wilson, Perkins, SDMO, Deutz, Cummins, Piller, EuroDiesel, CTM, Evan Van Wingen... et de puissance qui varie entre 7.5 KVA jusqu'à 1000 KVA, ainsi que les controlers comme soreel avec les APM, kerys, mics kerys, les telys et telys II, les comap, inteligen et inteligen II

J'ai participé avec ADB Qatar dans le grand projet de Hamad International Airport comme shift maintenance supervisor pour assurer la maintenance de 4 centrales Dynamique UPS 1600 KVA (sans interruption)

Et maintenant comme generator technical support engineer chez qatar sites and power (midis group) au Qatar en charge de maintenance installation, dimensionnement, synchronisation et mise en service des groupes electrogenes. Je suis le premier vis a vis avec les clients pour presentation de produit, formation, etude des modifications

Cordialement