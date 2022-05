Med Amin ADAD

Quand la passion les anime !

Créatifs, impliqués, exigeants et enthousiastes… Les passionnés ont de nombreux atouts pour réussir, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Trop entières, ces personnalités font peur ! Pourquoi ? Parce qu’elles paraissent très difficiles à manager. Si elles requièrent un management approprié, elles représentent un atout considérable pour leur entreprise.De l’énergie à revendreLes passionnés ont tendance à renvoyer de l’énergie et du tonus, ce qui les rend très bons en termes de force de travail et de créativité. Ce sont les personnes les plus aptes aussi à prendre des risques : la passion les transporte ! Pour canaliser cette énergie, il est important de leur confier des projets globaux ! Faites un test, et demandez à une assemblée si une personne est intéressée par une mission qui requiert quelqu’un de solide, les passionnés auront tôt fait de se porter volontaires.Le passionné en sociétéOui, le passionné suscite généralement un sentiment de méfiance et d’agacement de la part de ses collègues ! Ne serait ce qu’au début … Il va falloir faire en sorte que les passionnés travaillent en équipe avec les autres, plus tôt ce sera fait, plus tôt les tensions se seront dissipées.L’association d’un passionné avec un élément un peu moins enflammé ne peut faire autre chose que des merveilles, soyez en sûr. N’oubliez pas aussi que la passion se communique. Profitez de la présence de cette énergie pour raviver celle des autres !Et la reconnaissance dans tout çaEncore plus que les autres, les personnes passionnées ont besoin d’une très forte dose de reconnaissance en échange de leur implication !Il suffit de prendre quelques minutes pour s’arrêter devant son bureau et dire un « MERCI » par là, un autre « BRAVO » sincère par ci… N’hésitez pas à vous forcer un peu des fois car si le passionné ne se sent pas reconnu à sa juste valeur, il risque de chercher satisfaction ailleurs.



