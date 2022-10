Youssef EL HADDAD

Autodidacte et naturellement curieux, je suis Designer sur tous supports, avec tant la facette de créatif que celle de Chef de projet ou de Directeur Artistique. Elles m'ont permis d'aller au-delà de la création et de comprendre tous les enjeux autour des projets sur lesquels je suis intervenu.



Je travaille spécifiquement depuis plus de 10 ans sur la création (branding) ainsi les logiques et le design des interfaces tactiles sur tous type de supports. Que se soit le design d'interface (UI design) ou l'analyse des logiques utilisateurs (UX design), je suis à même de créer et gérer des projets pour des supports tels que les smartphones, les tablettes ou les grandes surfaces tactiles et la cohérence vers les supports traditionnels.



Mon expérience et mes compétences m'ont amenés à travailler de façon convergente pour que tout developpement / création soit immédiatement et graphiquement valorisant pour tout les supports. L'expérience de vos utilisateurs devient cohérente et continue dans toutes les situations d'utilisation.



Mes compétences :

Publicité

Infographiste

Identité visuelle

Marketing

Communication

Designer

Graphisme

Communication visuelle

Graphiste

Directeur artistique