Morjane RHELLAB

Titulaire du DESS Ingénierie Informatique et Réseaux, je suis actuellement à la recherche d'un travail dans dans le domaine de l'Ingénierie des Systèmes d'information utilisant les nouvelles technologies de conception et d’intégration de progiciels.



J'ai acquis une expérience professionnelle en tant que Concepteur et Analyste Programmeur qui m'a permis d'appréhender le développement informatique avec toutes les contraintes qui s'imposent et de comprendre les besoins réels des utilisateurs.



Je suis intéréssé par une opportunité de carrière en tant qu'Ingénieur et Etudes et Développement . Mon objectif est de mettre à contribution mon savoir faire et mon savoir être dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication et en participant à des projets innovants. Je souhaiterais également évoluer et me stabiliser dans un environnement dynamique en pleine croissance.



Je serais disponible pour un éventuel entretient qui me permettra de vous donner de plus amples informations sur mon profil mis à jour.



Mes compétences :

Microsoft Word

Access

Power point

Rational rose

Microsoft Visual Basic 6.0

Microsoft Visual C++ 6.0

Matlab

Php Expert Editor 3.1

JCreator 3

Eclipse 3.1

SPICE Orcad 9.1

C++ Java

JAVA / J2EE

Wlangage

HTML

XML

XUL

Hibernate

Design patterns

JSP/Servlet

PHP

Opengl

SQL

Plsql

VB Dot Net 2003

Apache Tomcat

EasyPHP 1.8

SQL Server 2000

Oracle