Sonagnon Boris MEVIEKPON

Ayant reçu une formation de base en mathématiques: d'abord un baccalauréat série C (sciences Maths) à Cotonou au Bénin puis un DEUG MP (Diplôme d'Etudes Universitaires Générales ES-SCIENCES) en Maths-Physiques option Mathématiques, à la Faculté des Sciences et Techniques de Fès Saïss au Maroc (major de promo), j'ai fait mes premières armes dans le domaine de la statistique et de l'informatique.



En effet, après le DEUG obtenu à Fès, j'ai décroché à la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger, un diplôme de Maîtrise Sciences et Techniques en Statistique et Informatique avec les récompenses du 1er prix de ma promotion et aussi du prix du MEILLEUR ETUDIANT de l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger-Tétouan en 2003.



Muni de ce ciment théorique qui me permet d'affronter de multiples volets de la statistique, j'ai intégré par voie de concours l'INSEA (Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée) pour y acquérir le bagage économique nécessaire à toute analyse et interprétation d'études statistiques et économiques.



J'ai donc une double culture, celle de la faculté qui forge l'esprit d'initiative et celle des écoles d'ingénieurs réputées pour leur rigueur méthodologique.



Plusieurs stages m'ont permis d'appréhender le milieu professionnel en faisant des études statistiques concrètes dans le domaine du développement humain (lutte contre la pauvreté, éducation, santé, accès à l'eau potable...) et en développant quelques applications informatiques dans le domaine des prévisions économiques liées à l'habitat et le domaine bancaire.



C'est donc tout juste après l'obtention de mon Dipôme d'Ingénieur d'Etat de l'INSEA option: Statistique en 2005, que j'ai débuté ma carrière professionnelle avec la Fondation Zakoura Micro-Crédit en qualité de Responsable Statistique, puis promu en moins d'une année au poste de Responsable Back Office.



Après cinq années d'expériences dans le secteur du micro crédit, j'ai rejoint en 2010 la Fondation Zakoura Education en tant que Responsable Statistique, puis Responsable des Opérations, puis Responsable Pilotage de la Performance et Traitement de l'Information et depuis mars 2015 à ce jour, Directeur des Opérations.



Mes compétences :

Production et Analyse des reportings

Tableaux de bord sur excel

Gestion des indicateurs clés liés à l'activité

Analyse et contrôle des opérations

Management d'équipe