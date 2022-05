Med Amine BEN CHEKROUN

Je suis un jeune homme très ouvert, plein d’énergie et d’envie d’élargir mes horizons. J’ai de l’expérience dans plusieurs domaines très différents : La réception l’animation touristique, la vente, l’organisation de spectacles, et le management d’équipe dans le tourisme.



Je travaillais au sein du Club méditerranée en tant qu’assistant manager d’équipe de mini club.



De par mes voyages, mes différentes rencontres culturelles et mon expérience internationale, je pense pouvoir apporter un souffle d’originalité et de convivialité avec les clients.



Par la vente et le tourisme (surtout le Club Med), j’ai appris que la meilleure façon d’acquérir mais surtout de garder des clients, mis à part le service bien sur, c’est le contact humain et la proximité qui a tendance à s’éteindre de nos jours.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Micros system hotel

Adobe Photoshop

Internet

Microsoft PowerPoint