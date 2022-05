Med Amine EL HAJAMI

Je suis un ingénieur en systèmes et réseaux de formation de base, Apres un bref passage chez CBI ou j'ai pu développé mes compétences relationnel mais aussi mon réseau professionnel, j'ai intégré GFI informatique maroc comme consultant Système pour le compte de Meditel sur les produits Bea ( Weblogic et tuxedo) ensuite j'ai évolué au sein de ma structure comme chef de projet ou j'ai pu effectuer un master en management de projets et programmes à L'Esc de Lille (groupe Skema) pour consolider mes acquis. Mon gros sens des responsabilités, mon contact facile, mon sens commerciale doublé d'un grand sens de créativité ainsi que mon aisance relationnel et technique développé tout au long de mon parcourt m'ont poussé à évoluer comme Responsable de BU au sein de ma structure , un poste que j'assure à ce jour . J'ai sous mes ordres une dizaine de consultants et techniciens sur les différentes technologies et solution lier à l'infra ( virtualisation systemes et reseaux , ERP ,ITSM...) J’interviens au niveau de toute la chaine de service à savoir de la prospection ,en passant par l'avant vente , vente, réalisation et pilotage de projet , réception et enfin recouvrement sur la totalité des projets qui sont affecté à ma BU. Malgrés le contexte de crise qu'a connu le marché marocain j'ai pu réaliser au niveau de ma BU un chiffres d'affaires de 9 millions dhs



Mes compétences :

Communication

Créativité

Leadership

Management