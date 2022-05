Med Amine MANSOURI IDRISSI (MBA)

Visitez mes réalisations : http://YouTube.com/bizdevma



Profil MBTI : INTP http://fr.wikipedia.org/wiki/INTP



« Entreprenant » capable d'agir et de prendre des décisions rapidement. énergique, et optimiste de nature ma curiosité et ma soif d’investigation m'ont permis de mener nombre considérable de projets.



Assertif et sociable, mon réalisme doublé du fait que je cherche toujours à faire mieux me pousse des fois à sortir des limites conventionnelles.



Rentrer en contact avec un/des environnement(s) dynamique(s), me permettant d'aider, de construire et/ou de diriger de vrai projet(s) professionnel(s). J’ai également une grande soif d'apprendre, d’accompagner et de faire de mon expérience un véritable atout aussi bien pour mes contacts que pour mon propre épanouissement personnel.



Mes compétences :

Business Intelligence

Data Mining

IT

Mind Mapping

Marketing

Forecasting

Web Marketing

Marketing Strategy

Business Analysis

Sales Management

Visual Thinking

Lean Startup

Brevets

Customer value

Jugaad Innovation

Pimento

Conférences et formation

Création d'entreprise et innovation

Étude de marché