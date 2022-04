Abdallah BENSAID

En tant que Directeur commercial et marketing je définis et pilote la stratégie de croissance de l’entreprise PC D'OR* et sa Marque commerciale EQITEM** en collaboration avec la direction générale.



Je suis chargé de :

- Définir la stratégie de l'entreprise.

- Définir la place des canaux de vente, piloter et manager les équipes afin de développer le chiffre d’affaires de l’entreprise et sa marge.

- Définir le positionnement des marques et l'ensemble de produits et services que nous commercialisons.

- Déterminer les objectifs et moyens pour développer la notoriété de la marque, la position concurrentielle de l’entreprise et la connaissance client.

- Mettre en place des actions promotionnelles destinées à développer le produit et à en optimiser les ventes.

- Manager mes équipes de marketing (recrutement, formation, motivation etc...), en supervisant les processus de développement, de lancement et de communication des produits et en coordonnant les études marketing.

- La communication externe.



*PC D'OR (2003), spécialiste de la vente de matériel informatique et audio visuel en gros et en détail au Maroc : pc portables, pc de bureau, imprimantes, ...Array



**EQITEM (Marque commerciale de PC D'OR) (2013) commercialise les biens d'équipement de la maison : Informatique, Téléphonie, Gem, Pem, Image & Son, Climatisation, ...Array



Mes compétences :

COMMERCE

Vente

Communication

Marketing

Informatique

Management

Négociation