Expert en PHP et autonome, j'ai commencé la programmation depuis mes premières années au lycée, ce qui m'a permis d'avoir une polyvalence et une bonne expertise technique; Doté d'une bonne humeur et des bonnes qualités humaines qui me facilitent l'intégration et le travail avec des équipes polyculturelles.



Mes compétences :

JAVA

Symfony2

PHP5

MySQL

JQuery

C++

Macromedia Dreamweaver

Scrum Methodology

xDebug

YAML

XSLT

XML

UML/OMT

Symfony 1.4 et 2

SQL

PostgreSQL

NetBeans

Microsoft Visual Studio.NET

Merise Methodology

Hibernate

HTML

Git

ECLiPSe

Database management

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Apache Subversion

Scrum master