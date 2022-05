Ingénieur en Génie Civil promotion 2008, Ecole Nationale Polytechnique, depuis ma sortie de l’université j'ai occupé les postes suivants:

-Aout 2008- Aout 2009: Ingénieur Chargé de Calcul de structures en béton Arme pour le compte d'un bureau d’études privé (01) .

-Sep 2009- Fev 2011: Ingénieur chef de projet Chargé de Calcul de structures et suivi des travaux de réalisation des ouvrages de génie civil pour le compte d'un bureau d’études privé (02).

-depuis Mars 2011: Ingénieur Niveau 01 chargé d’études et développement au niveau de l' ENGCB.(03)

Durant ces trois Années j'ai donc cumulé des compétences sur trois volés:

+ En 01 une expérience dans la modélisation et le calcul des structures en béton Arme et quelques connaissances en Charpente métallique.

+ En 02 une expérience dans le suivi de l’exécution des travaux de réalisation des ouvrages en Béton Armé suivi de l'aspect financier et une aptitude à diriger une équipe.

+ En 03 donner des solutions pour améliorer et développer les méthodes de Contrôle et suivi des Projets d'une entreprise dans le cadre des Normes ISO .



Mes compétences :

Génie Civil

Autocad

Ingéniérie

Gestion de projet

Management

Informatique