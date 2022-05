Med Bassem BEN ABDALLAH

Avec un cursus et plus de dix années d'expériences situés au carrefour de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la qualité et de la gestion de production dans l’un des plus grand groupe du pays, et une expérience dans l'élaboration et le suivi de tableaux de bord pour le pilotage budgétaire, ainsi l'étude des coûts. Rigoureux, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité, technique et connaissances en informatique pour participer au développement de ma société.

Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans les tâches que l'ont m'a confiées.



Mes compétences :

Qualité

Mécanique

Management

Lean IT

Informatique

Gestion de projet

AutoCAD

Amélioration continue

Direction technique

SolidWorks