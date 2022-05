Med BEN JILANI NAIMI

PRENOM : NAIMI NOM : MOHAMED

Date et lieu de naissance : 03/08/1982, Tunisie

Nationalité : Tunisienne

Adresse : 42702 N°26, cité Mohamed Ali Sijoumi, TUNISIE

Adresse électronique : naimi_med09@yahoo.fr

Téléphone : 20 498 656







FORMATION ACADEMIQUE



(Septembre 2002 – 2009)

? Ecole Supérieure de Sciences et Technologies du Design (ESSTED)

Obtention du diplôme National de Designer

Spécialité : Publicité graphique.



Sujet : Le rôle de la publicité graphique dans la sensibilisation sur les droits de l’enfant



Mission : Analyse et réflexion sur le réel et l’avenir de l’enfance et le pouvoir de la publicité dans la sensibilisation.

- Conception d’une Campagne d’affichage urbain de sensibilisation

- Conception d’un dépliant

- Conception d’un livre illustré



(Septembre 2001 - Juin 2002)

? Diplôme de Baccalauréat spécialité Lettre, Lycée Technique Tunisie :(Mention Passable)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



(Depuis Mars 2009) : Graphiste chez MARCOM

Stage professionnel



Mission : Conception graphique : Promotions de produits, conception

d’affiches et d’insertions publicitaires





(Juillet 2008- Août 2008) : Graphiste chez UNIK

Stage professionnel



Mission : - Lancement du sitcom « el icha makrouna » :

- Propositions de personnages

- illustrations

- traitement d’images





(Juillet 2007- Août 2007) : Graphiste chez PANORAMA

Stage professionnel



Mission : - Propositions de logo

- Conception d’affiches pour le Pitch « club chocolat »

- Proposition pour insertions UBCI



(janvier 2010) : Graphiste chez Imprimerie Art&couleurs





Mission : - Propositions de logo

- Conception

- montage…….



(janvier 2011- 20 juin2011) : Graphiste chez Climatpub

Titulaire

Juillet 2011_2020 : retoucheur photo de luxe









Logiciels

? Adobe Illustrator

? Adobe Photoshop

? Adobe InDesign

Adobe Flash

? Microsoft Office





LANGUES ET CONNAISSANCES INFORMATIQUES

? Arabe (Langue maternelle)

? Français (écrit et oral parfait)

? Anglais (écrit et oral moyen)





CHAMPS D’INTERETS PERSONNELS & LOISIRS

? Photographie, l’échange culturel

? Lecture.

? Internet

? Cinéma, Musique et Spectacles



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

ullustrattor

Adobe Illustrator

Illustration

Graphisme