Med EL HILALI

J’ai le plaisir de vous présenter mon expérience ou de vous faire parvenir mon offre de service relatif aux travaux de métrés tout corps d’état,



En effet, mon parcours est assez exemplaire car, l’expérience que j’ai dans le domaine depuis 2001 (7 ans chez ENHAFRAG (Harzi Frères Agadir), et 7 ans chez A.Jardin), me permet de réaliser différentes tâches :



• Préparation et vérification des métrés y/c prise des attachements

• Etablissement des décomptes (provisoire & définitifs) y/c révision des prix.

• Etablissement des plans de recollement.

• Préparation des devis quantitatifs et estimatifs.

• Rédaction des CPS.

• Coordination et suivi des travaux sur chantiers...Etc.





Restons à votre disposition pour toutes informations complémentaire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, L’expression de mes sincères salutations.





Mes compétences :

Corps

Métré tout Corps d'état