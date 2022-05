Med Foued BTACH

Je suis Btach Mohamed Foued,j'habite à Sousse ,j'ai diplômé d'un diplôme de licence appliqué en électromécanique session juin 2013 issu de l'ISSAT de Sousse,je suis un homme ambitieux et fidèle à mes promis et aime beaucoup mes amis surtout les plus proches,j'ai passé par plusieurs expériences dans des différentes groupes industrielles pendant cinq ans et maintenant je suis un technicien maintenance générale chez la Société Nationale des Chemins de Fer Française (SNCF) et je cherche une autre nouvelle experience dans mon domaine en France oú je peut trouve des conditions de travail plus favorable pour développer mes compétence et prend plus d’expérience professionnelle .



Mes compétences :

Microsoft excel

Solidworks

Permis de conduire

Microsoft office

Optimaint GMAO

Microsoft PowerPoint

RDM

Microsoft Word