Je suis un technicien en automatisme et informatique industrielle

je souhaite participer pour avoir la chance de développer mes compétence et ma créativité au

sein d'une entreprise nationale ou internationale

Je suis dynamique, ponctuel, réactif, rapide lors des interventions, méthodique et souvent astucieux face à des pannes inattendues.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

C++

Electronique

5S

Step 7

Régulation

Proteus.Ares

Service client