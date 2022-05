Medaline BARBE

Je suis actuellement en reconversion professionnelle en BTS GPME et souhaite aller jusqu'à un Master et ainsi m'investir dans un projet professionnel en tant que Directrice des Ressources Humaines sans pour autant me limiter aux secteurs d'activité dans lesquels j'ai précédemment évolué.



Les missions qui m'ont été confiées m'ont donné l'occasion de découvrir des activités variées, ces emplois m'ont permis d'accroître mes capacités d'adaptation et d'appréhender de manière concrète les problèmes humains et organisationnels. J'ai également pu développer mes qualités relationnelles, mes capacités d'écoute, et acquérir la maîtrise de l'outil informatique.



Autonome, ouverte d'esprit, consciencieuse, et de nature souriante avec un bon sens du relationnel, ma facilité d'apprentissage et ma grande motivation sont mes atouts majeurs.