Meddy BAKHOUCHE

Expert des techniques et solutions de SEO (Search Engine Optimization).

Notre pôle EVA - Référencement se classe parmi les meilleures agences francophones depuis 10 ans (un exploit !).

Notre modèle de développement n'est pas orienté vers la course aux clients, mais plutôt vers la construction d'un accompagnement durable, dans la confiance, la compétence et la cohérence.

Notre activité consiste principalement à la réalisation d'audit et de consulting, puis à l'orchestration de projets internet multi-acteurs.

Nous assurons également la gestion de campagnes publicitaires et stratégies de communication internet.



Mes compétences :

Référencement internet

Gestion de projets internet

Développement de solutions internet

Gestion de campagnes publicitaires

Stratégies de communication internet

Webmarketing

Formateur référencement internet