Meddy JEHU

A la suite de mon cursus universitaire axé sur la finance, la comptabilité et la gestion au sens large j'ai exercé des postes à responsabilité dans la gestion financière de sociétés. Je mets maintenant mon expérience métier au service de la gestion de projet, la maintenance et les évolutions sur des ERP. La richesse de mon parcours et mes capacités d'analyse me poussent à prendre de la hauteur sur les besoins et les attentes client.



Mes compétences :

Excel avancé

SAP

Word

GANTT Project

Powerpoint

Commercial

Peoplesoft

Rédaction de procédures

Contrôle de gestion

TVA

Liasse fiscale

Management

Gestion de trésorerie

CODA

Gestion de projet

Comptabilité générale