Concepteur / Développeur d'applications avec une solide expérience Android.



Je réalise des prestations de service depuis 6 ans.



En parallèle, j'ai poursuivi mes études au CNAM pour obtenir un diplôme d'Architecte et de concepteur Logiciel (2009).



Freelance depuis 2010 je m'investis davantage dans les technologies issues de Google et plus particulièrement dans l'OS mobile Android. Tous projets/clients confondus j'ai plus d'une quinzaine de réalisations Android à mon actif.



J'ai pour objectif de créer un studio de développement d'applications et de jeux vidéo.



CV à Détaillé :



http://www.meddy-menzikoff.com/



En résumé:



♦ 4 ans de développement d'applications mobiles dont 3 sur l'OS Android.

♦ 1 an et demi en R&D technologies Secure Element/ NFC pour Android.

♦ Plusieurs applications publiées, environ 15000 installations au total.

♦ Polyvalent jeux vidéo / applications classiques.

♦ Portages iOS vers Android.

♦ Pilotage de projet offshore (portage iOS, Illustrations)

♦ 6 ans de prestation de services informatique.



Mes compétences :

Android

Java

Gestion de projet

libGDX