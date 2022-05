Mededros Constant GBAZI

NAON

SOREMA ISABELLE

28 ans, Ivoirienne

Célibataire sans enfant

 Intégrer une structure pour faire valoir mes compétences et acquérir de l’expérience.

 Aider à la réalisation des défis à relever par votre entreprise.





 Rigueur dans le travail, bonne moralité, esprit d’initiative et d’équipe.

 Disponibilité et excellente organisation personnelle.

 Persévère pour obtenir de bons résultats

 Exige le travail bien fait.

 Grande capacité de compréhension et d’adaptation, esprit d’initiative.





2014-2015: Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit

- Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) de l’Etat français en cours.

2012-2013 :Licence des Sciences Techniques Comptable et Financier (LSTCF)

2010-2013 :Formation d’Expert-comptable.

2006-2010 : DEUG Sciences Economiques et de Gestion à l’université de Cocody.

2005-2006 : Baccalauréat série D au Lycée municipal d’Adjamé.





2010 : Stage en comptabilité dans la société KABALANE





WORD – EXCEL-INTERNET





Français : lu,parlé, écrit

Anglais : moyen

Connaissance des langues locales

Lecture, musique



Mes compétences :

