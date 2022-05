Medef PÉRIGORD

Le MEDEF PERIGORD est l'organisation patronale interprofessionnelle dont l’activité répond à trois missions :



1- Vous défendre, à travers les 120 mandats qu’il gère, les 330 mandataires bénévoles issus des entreprises, vous représentent et défendent les intérêts économiques du territoire (Tribunaux de Commerce, Conseils des Prud’Hommes, Chambre de Commerce et d’Industrie, Médecine du travail, URSSAF, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, …),



2- Vous donner la parole, à travers ses réunions de travail et d’information, conférences sur des thèmes d’actualité, réunions par bassins d’emploi… autant d’occasion pour vous informer sur les sujets qui concernent votre entreprise, vous exprimer sur les dossiers locaux et nationaux et rencontrer d’autres entrepreneurs et échanger vos expériences,



3- Vous conseiller, en matière de législation sociale (contrats de travail, mesures disciplinaires, ruptures des relations contractuelles, aménagement du temps de travail, accompagnement dans le cadre de contentieux prud’homal, …), dans vos relations avec l’administration DIRECCTE, médecine du Travail, URSSAF, …) et dans bien d’autres domaines (l’emploi, la formation professionnelle, …).



Les adhérents du MEDEF PERIGORD sont des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, 70% d’entre eux sont des PME de moins de 30 salariés.