Le MEDEF Sarthe en quelques chiffre :



1200 entreprises

300 adhérents directs

9 fédérations professionnelles = 900 adhérents indirects

350 mandats

5 comités et commissions





Au cours du dernier mandat (2009-2012) c'est :



21 points rencontres

83 manifestations

160 articles de presse

1 article / jour

6 magazines «Action et Proximité»

700 interventions





Pour plus d'informations, rendez-vous surArray