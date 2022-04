Dominique VERCRUYSSE

Https://www.hypnose-au-coeur-de-soi-82.com/



Bonjour,



C'est d'abord la curiosité et l'influence de mon grand-père magnétiseur qui m'ont amené à l'hypnose dont je suis devenu un passionné. Je me suis ensuite formé à l'hypnose thérapeutique ; c'est aujourd'hui mon métier. L'hypnose est un outil puissant de connaissance de soi.

L'hypnose que je pratique est une hypnose toute en douceur, une hypnose humaine, souple et respectueuse de la personne qui agit en profondeur sur la source des problèmes. C'est donc avec beaucoup d'humanité que se déroule la séance. Guérir l'enfant intérieur, le travail de confiance et d'amour pour soi en sont les clés.



Belle journée à vous.



Mes compétences :

Thérapie individuelle

Relationnel

Service à la personne

Sûreté sécurité