Médéric CALVEZ-NOGUÈS

Travaillant actuellement pour le groupe UNILEVER, je serais diplômé en septembre prochain d'un master 2 du programme grande école de commerce.



J'aime travailler dans un environnement internationale et je porte une grande attention à l'écoute, au professionnalisme et à la créativité qui sont pour moi les fondations même de l'efficience et de la collaboration.



Je suis à la recherche d'un VIE dans un département marketing ou commercial pouvant débuter à partir de septembre prochain.



N'hésitez pas à me contacter



Médéric CALVEZ-NOGUES



Mes compétences :

Certification anglais TOEFL 80/120

Concours négociation espagnol IUT de France

Arbitre officiel de football (Candidat Fédéral)

Pack office

TOEIC 870/990

Digiprize: Récompensé par l'entreprise DELOITTE

Challenge marketing LEGRAND (vainqueur)