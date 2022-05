Médéric DUCROS

Bonjour à tous,





J'ai un D.U.T. Q.L.I.O. (Qualité, Logistique, Industrielle et Organisation) où j'ai étudié la logistique industrielle ainsi que la qualité.



Suite à ça, pour continuer dans le domaine de la logistique, j'ai fait une licence professionnelle PILAL (Pilotage des activités logistiques).



Afin de poursuite mes études, sous la forme de l'apprentissage, j'ai été accepté à l'école SUP de LOG, Promotrans de Toulouse pour suivre la formation MOLI (Manager des Opérations Logistiques Internationales) et travaille en tant que responsable qualité chez GALGEL, entreprise faisant partie des Transports Galtier.