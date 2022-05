Quentin BUSCAYLET

Recherche active en tant que Responsable projets, supply chain et achats.



Très brièvement la présentation de mon parcours scolaire ainsi que professionnel.



J'ai souhaité être en relation avec le monde professionnel, c'est pourquoi j'ai choisi la filière de l'apprentissage.



Ainsi en 2009, j'ai rejoins l'école SUP de LOG, Promotrans de Toulouse pour suivre la formation R.U.L. (Responsable d'Unité Logistique) en apprentissage avec Airbus.

Durant ces deux années d'apprentissage j'ai travaillé sur l'amélioration continue au sein de la supply chain, dans le but de réduire les risques de rupture de stocks, litiges, temps de réapprovisionnent. J'ai également travailler sur un projet d'optimisation de flux logistiques et réduction de non-conformités.



Pour la suite, je souhaite m'orienter vers un poste Lean manufacturing, amélioration continue et supply chain.



Mes compétences :

Pack office

Kaizen

SAP

Lean manufacturing

Logistique

Supply chain

Aéronautique

5S