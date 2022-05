Situé près de Rouen, j'interviens dans le domaine de la publicité en ligne, en qualité de gestionnaire de campagne Google Adwords agréé à titre personnel. Afin de permettre aux annonceurs des campagnes multi-support je travaille aussi en publicité print puisque je suis en charge de la commercialisation des espaces publicitaires pour plusieurs titres.



= > Publicité en ligne - Référenceur SEA - Certifié Google Adwords à titre personnel.

Sur le référencement de site internet, j'interviens principalement gestionnaire de campagnes de référencement payant (publicité par liens sponsorisés) sur Google et son réseau de sites.

Le système Adwords permet notamment de positionner les sites en haut de page sur Google, au côté des résultats de recherche naturelle.

Très modulable et offrant un ciblage pointu, c'est un outil très pratique pour des retours rapides, et il est accessible quelque soit le budget.

Agréé par Google à titre personnel, contactez moi pour toute information et pour mettre en place votre campagne.

Fiche de certification Google Adwords :

https://googlerecords.starttest.com?code=I007AF26FF160F368F177EB74EF68F670AACC0C7C



= > Publicité Print

1 / Marie Claire édition Normandie - Cahier régional intégré à l'édition nationale du magazine Marie Claire pour les exemplaires diffusés en Haute Normandie et Basse Normandie - Magazine mensuel Féminin haut de gamme.

2 / Notre Temps édition Normandie - Cahier régional intégré à l'édition nationale du magazine Notre Temps pour les exemplaires diffusés en Haute Normandie et Basse Normandie - Magazine mensuel destiné aux seniors.

3 / L'Equipe Régions - Les éditions régionales sont diffusés avec le quotidien sportif L'Equipe dans les éditions du Samedi - La France est découpée en 6 zones.



Vous pouvez me contacter pour toute information complémentaire et/ou consulter mon site internetArray.



Cordialement,

Médéric Feuillepain



Mes compétences :

Chef de publicité

Communication presse

Webmarketing/E marketing

Google adwords

Marketing

Communication

Web Marketing

SEA

Internet

Presse

Connaissance des Médias

Dreamweaver

Photoshop